شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يترقب موقف الأهلي قبل البت فى عروض الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق ونادي الخليج السعودي، موقف النادي الأهلي من العودة له فى الموسم المقبل، بعدما ينتهي عقده مع النادي السعودي بنهاية الموسم الجاري.

واستقر محمد شريف على العودة للدوري المصري بعد نهاية الموسم الجاري، وينتظر موقف الأهلي من العودة له، ويضع شريف الأولوية للأهلي حال وصول عرض له من القلعة الحمراء التي رحل منها للدوري السعودي الصيف قبل الماضي، ولكن حال عدم وصول عرض من الأهلي سيُفكر شريف فى العروض المُقدمة من الدوري المصري، وأبرزها من الزمالك وبيراميدز بجانب عروض أخرى من الخليج.

على صعيد متصل، كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة المفاوضات مع محمد شريف لاعب الخليج السعودى، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم مع ناديه، وقال المصدر إن الزمالك دخل فى مفاوضات لضم اللاعب خلال الأشهر الماضية، وتم تجديد التفاوض لضم اللاعب عن طريق المقربين منه خلال الأيام القليلة الماضية، فى ظل الحاجة إلى جهوده وتدعيم الفريق الأبيض فى الصيف على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الملف الأهم فى الزمالك وهو تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو، عبد الله السعيد، حمزة المثلوثى، ومحمود حمدي الونش.