شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: تتويج فريق غير القطبين بالدوري "بداية" الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

فجر محمد إبراهيم ، لاعب البنك الأهلي الحالي ونجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل فى حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري بأولى حلقات الموسم الثاني على راديو أون سبورت.

وقال "إبراهيم"، إن الشكل الاستثنائي لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم جعله مختلفًا عن السنوات السابقة، مشددًا على أن المنافسة هذا العام شرسة وقوية للغاية.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، انتظام الدوري هذا العام مفيد جدًا للكرة المصرية بشكل كبير، وهو ما ساعد على دخول أكثر من فريق فى المنافسة بسبب التركيز الكبير على عدم فقد نقاط، سواء فى مجموعة التتويج أو الهبوط.

وواصل محمد إبراهيم حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل، مؤكدًا أن تتويج أي فريق بخلاف الأهلي والزمالك هذا الموسم سيكون بداية إصلاح المنظومة الرياضية فى مصر بشكل جذري.

وأضاف لاعب منتخب مصر السابق، كل شيء وارد في كرة القدم خصوصًا هذا الموسم ومع الشكل الجديد للبطولة ربما يكون البطل "مفاجأة" للجميع.

واختتم لاعب البنك الأهلي حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري قائلًا، هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها بطولة الدوري المصري منتظمة بهذه الطريقة منذ بداية مسيرتي مع كرة القدم، ما حدث خطوة مهمة من المسؤولين والشركة الراعية لدوري نايل.