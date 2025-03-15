شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباراتي الأهلي ضد الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد فيه الأخير طاقم تحكيم مباراة الأهلي مع الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكد "كاف" أن لقاء الذهاب الذي سيُقام بالقاهرة سيُديره الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه كل من، جيرسون دوس سانتوس وإيفنيلدو ميريليس من أنجولا، ويتواجد عبد العزيز بوه كحكم رابع، ويتواجد على تقنية الفيديو ليتيسا أنتونيلا من إيستواني وتعاونها ديانا شيكوتشيا من زامبيا.

فيما سيُدير لقاء العودة فى موريتانيا طاقم تحكيم بقيادة الجابوني بيير جيسلان أوتشو، ويعاونه كل من، سورو فاتسواني من ليسوتو وبوريس ديستوجا من الجابون، ويتواجد الجابوني تانجوي باتريس كحكم رابع ، وعلى تقنية الفيديو تتواجد ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو.

وأخطر "كاف" الأهلي بإقامة مباراة الذهاب يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 8 الشهر ذاته فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني، حيث يلعب الهلال مبارياته الأفريقية في موريتانيا لعدم إقامة المباريات في السودان.

ويُنهي مسئولو الأهلي خلال الأيام الحالية إجراءات السفر إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا ، حيث يقوم الجهاز الإداري في الأهلي بإنهاء إجراءات السفر وحجز فندق الإقامة هناك وغيرها من ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة المصرية في موريتانيا.

ويواصل مسئولو الأهلي اتصالاتهم مع الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الهلال، وحصل مسئولو النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع أمام الهلال بعدما سبق وطلبوا الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في المباراة، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.

وأعلن الهلال أنه سيواجه الأهلي في لقاء العودة على فى ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني، ويلعب الفائز من بطلي مصر والسودان مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.