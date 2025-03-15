أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة سموحة بالكأس الليلة

يلتقى فريقا الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

مباراة سموحة هى المواجهة السابعة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري ثم مودرن سبورت بكأس مصر، والأهلى بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتى لم يحضر الأهلى لملعب المباراة.