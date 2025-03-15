شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة سموحة بالكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله - حسام الحاجالسبت، 15 مارس 2025 02:30 م
يلتقى فريقا الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.
مباراة سموحة هى المواجهة السابعة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري ثم مودرن سبورت بكأس مصر، والأهلى بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتى لم يحضر الأهلى لملعب المباراة.
وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 6 مباريات، حقق الفوز فى ثلاث منها، وتعادل فى مثلها، حيث فاز على إنبى بثلاثة أهداف دون رد بالدوري وعلى مودرن سبورت، لتسكن شباكه ثلاثة أهداف ويسجل 8 أهداف، وفيما يخص مباراة الأهلى الماضية فينتظر الزمالك قرار رابطة الأندية بإعلان فوز الأبيض لعدم حضور المنافس إلى ملعب اللقاء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز