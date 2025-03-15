شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك بحكام مباراة ستيلينبوش فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة، ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا، والتوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين، والكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا.

واختار "كاف" أحمد نذير حسين من موريشيوس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الليبي محمد عبد الله محمد، الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام هيلي زافينيمانجا من مدغشقر.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على ستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية