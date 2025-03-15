شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو المصري يواصلون التأهيل استعداداً لموجهة زد فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ثلاثي النادي المصري "كريم بامبو ومصطفى أبو الخير ومحمد هاشم" برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابة قبل المباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام زد بكأس عاصمة مصر.

وكان كريم بامبو تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، فيما يعاني أبو الخير من إصابة في أنكل القدم، بينما كان محمد هاشم تعرض لإصابة عضلية، ما أدى إلى غيابهم عن اللقاء الماضي أمام بيراميدز، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق، موقف اللاعبين الثلاثة من مواجهة زد المرتقبة.

ويستعد المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، لمباراته بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

ويستعيد النادي المصري، خدمات لاعبه البنيني سامادو أتدجيكو، في مواجهة زد، بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير بالدوري، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 31 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع فى المربع الذهبي، بعدما خاض 18 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.