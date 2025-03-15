شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 15 هدفاً تمنح عماد متعب لقب أصغر هداف للدوري والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبها، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفى الرياضة المصرية التى تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لعماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

عماد متعب ولد فى 20 فبراير1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبدأ مسيرته الكروية كلاعب بنادي بلبيس الرياضي حتى سن 12 سنة ثم انضم لناشئي الأهلي في سن 13 عاما، ثم صعد للعب في الفريق الأول بالنادي الأهلي، وتمت إعارته لمدة عام إلى الاتحاد السعودي انتهت بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الخارجي وأعير مرة أخرى إلى نادى التعاون بداية عام 2018 .

حصل عماد متعب على لقب هداف الدوري موسم 2004/2005، برصيد 15 هدفاً، فى أول مواسمه مع الفريق الأول، وهو أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب فى تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.

ساهم عماد متعب مع زملائه في الفوز ببطولتي أفريقيا للأندية أبطال الدوري لعامين متتاليين، كان لأهدافه المؤثرة في مشوار البطولتين دور كبير في حصول الأهلي عليهما.

على الصعيد الدولي، نجح متعب فى إحراز العديد من الأهداف مع منتخب مصر الأول، خاصة في المباريات الودية منذ تم تصعيده عن طريق حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الأول (الذي يعتبر والده الروحي). وفي 14 نوفمبر 2009 سجل متعب هدف التأهل للمباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 في الدقيقة 95 لتتمكن مصر من الفوز على المنتخب الجزائري (2-0) وتتعادل معها في نقاط القوة.

عرف عماد متعب بأهدافه الحاسمة فى الدقائق +90 مع النادى الأهلى ولعل أهمها هدفه فى سيوى سبورت موسم 2015 فى نهائى الكونفيدرالية باستاد القاهرة وهو ما أهدى اللقب للمارد الأحمر ويمر بعدها اللعب بمرحلة صعبة يعلن اعتزال كرة القدم بعدها ويتجه للتحليل.