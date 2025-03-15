شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُخطر الأهلي بموعد مباراتي الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد فيه الأخير موعد وتوقيت مباراتي الفريق أمام الهلال السوداني فى الدور ربع النهائيي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر "كاف" الأهلي بإقامة مباراة الذهاب يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 8 الشهر ذاته فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني، حيث يلعب الهلال مبارياته الأفريقية في موريتانيا لعدم إقامة المباريات في السودان.

ويُنهي مسئولو الأهلي خلال الأيام الحالية إجراءات السفر إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا ، حيث يقوم الجهاز الإداري في الأهلي بإنهاء إجراءات السفر وحجز فندق الإقامة هناك وغيرها من ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة المصرية في موريتانيا.

ويواصل مسئولو الأهلي اتصالاتهم مع الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الهلال، وحصل مسئولو النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع أمام الهلال بعدما سبق وطلبوا الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في المباراة، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.

وأعلن الهلال أنه سيواجه الأهلي في لقاء العودة على فى ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني، ويلعب الفائز من بطلي مصر والسودان مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.