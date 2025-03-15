تعرف على مشوار الزمالك وسموحة فى كأس مصر قبل مباراة اليوم

يواجه الزمالك نظيره سموحة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر. ويلتقى فريقا الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

مشوار الزمالك وسموحة في الكأس مشوار الزمالك وسموحة في الكأس وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة فى دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهما زيزو ومصطفى شلبى، ثم تخطى عقبة مودرن سبورت في دور الستة عشر للبطولة بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الفارس الأبيض نبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق شيكابالا بعد وصول اللقاء للأشواط الإضافية. فيما تخطى سموحة عقبة منتخب السويس بهدف دون رد سجله محمد سالم في دور الـ 32 للبطولة، ثم نجح الفريق السكندري في تخطى عقبة زد إف سى في دور الـ 16 للبطولة بهدف دون رد سجله محمد سالم أيضاً..

من جهته استقر بيسيرو على تشكيل الزمالك أمام سموحة، ومن المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – محمود بنتايج – عمر جابر – محمود الونش، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : سيف الجزيري – وأحمد مصطفى "زيزو".

ويدخل الزمالك المباراة منتشياً بتعزز آماله في المنافسة على لقب الدوري، عقب الفوز الاعتباري الذى حققه أمام الأهلى في لقاء القمة الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب المارد الأحمر اعتراضاً على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري.

وركز الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.