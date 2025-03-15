شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى ثاني أيام بلاي أوف نهائي دوري سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة للكرة الطائرة مواجهة فريقى سيدات الأهلي و الزمالك مساء اليوم السبت، في ثانى مواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 التي تقام علي مدار يومين أمس واليوم على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

ونجح فريق سيدات طائرة الأهلي فى تحقيق الفوز في أول مواجهة بالبلاي أوف أمس بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام المباراة فى العاشرة والنصف مساءً، كما تم تحديد 17 مارس لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة على المركزين الثالث والرابع.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.