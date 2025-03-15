شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. حسين حجازي أول لاعب يرتدي قميصى الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن حسين حجازي نجم الأهلي والزمالك السابق والذي صنع تاريخا ناصعا مع الأهلي وكان أول لاعب مصري يحترف في أوروبا وتحديدا في الدوري الانجليزي، قبل أن ينضم للزمالك ويحقق إنجازات مع الفريق ليكون أولا لاعب يلعب بقميص القطبين.

وُلد حجازى فى حي الحسين بالقاهرة وأنشأ فريقاً لكرة القدم سماه (حجازي الفن) على اسمه، لعب لنادي دلويتش هامليت الإنجليزي عام 1911، ولعب فى نفس العام كذلك لنادي فولهام الإنجليزي، عاد مرة أخرى لنادي دلويتش هامليت وقضى فيه 4 مواسم، عاد لمصر ولعب لنادي السكة الحديد عامي 1914 و1915، ثم انتقل للنادي الأهلي عام 1915 وقضى ثمانية أعوام مع الفريق، لينتقل بعدها لنادي الزمالك عام 1923، عاد اللاعب مرة أخرى للأهلي عام 1928، وقضى موسمان قبل أن يعود مجدداً لنادي الزمالك وظل يلعب بين صفوفه حتى اعتزال ممارسة كرة القدم.

بدأ حسين حجازي رحلته مع كرة القدم بالنادي الأهلي ضمن أول فريق تم تكوينه عام 1911، وأصبح حجازي أول مصري وعربي يحترف أوروبيًا وأول مصري وعربي ينضم لفريق إنجليزي منافس عندما لعب لفولهام أمام ستوكبورت كاونتي.

هو أول من سجل أهدافا فى أكبر دوريات العالم وهو الدورى الإنجليزى الممتاز عام 1911، حين قاد فولهام للفوز على ستوكبورت كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بنتيجة 3-1 في يوم 11 نوفمبر عام 1911 ، وتمكن حسين حجازى من تسجل الهدف الأول لفولهام في الدقيقة 15 وصنع هدفًا آخر وانتهت المباراة بفوز فريقه على ستوكبورت كاونتي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

في ديسمبر عام 1911 انضم مع اثنين من زملائه في فريق دولويتش هاملت وهما آرثر نايت وجورج شيبوي إلى تشكيلة منتخب مقاطعة لندن وخاض معهم خمس مباريات، ليصبح اللاعب المصري الأول والأخير الذى ينضم إلى منتخبات المقاطعات الإنجليزية.

شارك حسين حجازي في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الأولى في 3 ديسمبر عام 1921، ونال عضوية مجلس إدارته، وكان حسين حجازي أول لاعب ينتقل بين الأهلي والزمالك وذلك في عام 1923 الذي شهد انتقاله من الأحمر إلى الأبيض.

كان حسين حجازي أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الأولمبياد حين أحرز هدفه في مرمى المنتخب المجري في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 1924» وكان يبلغ وقتئذ 37 عامًا، ولم يحطم هذا الرقم سوى الويلزي ريان جيجز مع منتخب بريطانيا العظمى في أولمبياد لندن عام 2012 بهدفه في مرمى الإمارات في سن الثامنة والثلاثين

يعتبر حسين حجازى أحد رموز الكرة المصرية أول مدرب وطنى يتولى تدريب منتخب مصر، لمدة 4 سنوات في الفترة ما بين 1920 إلى 1924 واعتزل حسين حجازي كرة القدم عام 1931 بقميص الزمالك.