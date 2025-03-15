شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحذر لاعبي البنك الأهلي من مفاجآت الكأس قبل لقاء غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، قبل صدام الليلة أمام غزل المحلة، والذي يجمع الفريقين فى ربع نهائي كأس مصر، وخلال الجلسة، حذر طارق مصطفى لاعبيه من التهاون أمام غزل المحلة، مشدداً على أهمية استغلال الفرص لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

كما حذر طارق مصطفى لاعبيه من مفاجآت بطولة كأس مصر، خاصة أن غزل المحلة كان تأهل لربع النهائي بعد الفوز على فاركو بهدف نظيف.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، لرغبة كل فريق في المنافسة على استكمال مشواره في البطولة.

غزل المحلة يتسلح بعامل الأرض والجمهور لخطف بطاقة الصعود واقصاء البنك وتجميد أرصدته في تلك البطولة وان يستعيد أمجاده في العودة نحو المنافسة على حصد الألقاب.

فيما يرغب البنك الأهلي الذي يقدم عروضاً مرضية في بطولة الدوري في استمرار عروضه القوية في الكأس وخطف بطاقة الصعود إلى نصف النهائي من فم زعيم الفلاحين واستكمال مشواره في البطولة.

ويغيب موسى فراوى لاعب فريق غزل المحلة عن مواجهة البنك الأهلى المقبلة عقب السفر إلى قطر والانضمام إلى منتخب فلسطين، لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأرسل الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم استدعاء لـ موسى فراوى لخوض مواجهات الأردن والعراق ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا.