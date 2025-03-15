شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 7 لاعبين عن الزمالك فى مواجهة سموحة الليلة.. منسى وفتوح والجفالى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات 7 لاعبين في مباراة سموحة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويغيب عن الزمالك كل من، ناصر منسي، أحمد الجفالي، حمزة المثلوثي، وأحمد فتوح للإصابة، أحمد حمدي، محمد عبد الشافي، ومحمود جهاد لعدم الجاهزية.

ويلتقى فريقا الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

ويدخل الزمالك المباراة منتشياً بتعزز آماله في المنافسة على لقب الدوري، عقب الفوز الاعتباري الذى حققه أمام الأهلى في لقاء القمة يوم الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب المارد الأحمر اعتراضاً على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري.

وركز الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.