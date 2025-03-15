شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد 1 إبريل موعدا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي ويعلن طاقم الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطاراً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نادي الجيش الملكي المغربي، فى إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس، والمنسق العام بوتسو فالينتيا من جنوب أفريقيا، ومحمد السيسي المنسق الإعلامي من مصر، والمنسق الأمني باشينس نداندلا من إسواتيني، ومساعد المنسق العام إيمريك أناتولي من مدغشقر، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.