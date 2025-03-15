شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمتع عصر اليوم لمناقشة مفاوضات الخروج من أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه عصر اليوم، السبت؛ لمتابعة تطورات أزمة مباراة القمة الأخيرة، حيث يحرص المجلس على عقد جلسات مُستمرة لمتابعة تطورات الأزمة وسُبل الخروج منها، بعدما سبق وأعلن المجلس ظهر الثلاثاء الماضي أنه فى حالة انعقاد مُستمر لبحث تداعيات الأزمة.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات على أعلى مستوى بين رئيس النادي وشخصيات مسئولة فى الرياضة بهدف نزع فتيل الأزمة، وسيعرض رئيس النادي تفاصيل هذه الاتصالات والحلول المطروحة من أجل إنهاء الأزمة.

ويترقب مجلس الأهلي إعلان رابطة الأندية خلال الساعات المقبلة قرارها بشأن أزمة مباراة القمة التي استحوذت على اهتمامات ملايين الجماهير في الشارع الكروي المصري بعدما رفض الأهلي الذهاب لاستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة رقم 130 التي كان مُقررلهاً التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز والتي لم يحضرها الأهلي، فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.

ومازال مجلس الأهلي مُصراً على موقفه بعدم إستكمال بطولة الدوري بعدما أصر إتحاد الكرة على إسناد مباراة القمة لـ طاقم تحكيم مصري، لكن مجلس الأهلي يترقب أيضاً الإتصالات التي تتم معه ربما تأتي أحدها ببعض الحلول التي تنزع فتيل الأزمة وتُعيد الأهلي لمسابقة الدوري دون خسائر كبيرة للقلعة الحمراء.

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.