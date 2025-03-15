شكرا لقرائتكم خبر عن توقف شهر مارس فرصة الأهلي لاستعادة 5 لاعبين.. معلول وعطية الله الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يستفيد فريق الأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية فى شهر مارس استعدادا لخوض منتخب مصر مباراتيه القادمتين أمام إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم، فى استعادة اللاعبين المصابين.

ويستعيد الأهلي جهود 5 لاعبين عائدين من الإصابة وهم علي معلول، وطاهر محمد طاهر، وياسر إبراهيم، ومحمد مجدي أفشة، ويحيى عطية الله، ويبقى كريم فؤاد اللاعب الوحيد حالياً في مستشفى الأهلي.

علي معلول



لم يشارك علي معلول في أي مباراة مع الأهلي منذ الإصابة بقطع في وتر أكيلس منذ الموسم الماضى، وبعد تعافيه من الإصابة منذ فترة وانتظامه فى التدريبات الجماعية، ولكن تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات.

طاهر محمد طاهر

يغيب طاهر محمد طاهر عن المشاركة مع الأهلي منذ الإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية فى منتصف ديسمبر الماضي، ورغم عودته من الإصابة إلا أنه تعرض لشد فى العضلة الخلفية.

يحيى عطية الله



تعرض المغربي يحيى عطية الله لكسر فى عظمة الوجه خلال مباراة سموحة، ويغيب عن الأهلي منذ شهرين، ولكن تعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة فى المباريات.

ياسر إبراهيم



تعافى ياسر إبراهيم من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ أكثر من شهر وبات جاهزا للمشاركة فى المباريات، حيث سيعود للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

أفشة



تعرض أفشة للإصابة بشد في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن أكثر من مباراة آخرها القمة التي لم تلعب وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.