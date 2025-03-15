شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

تواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب، تعتبر تمارين تقوية العضلات الأساسية والظهر أمرًا مهمًا، فقوة العضلات الأساسية تساعد على تحسين التوازن والاستقامة، وتعمل على تقليل خطر الإصابة بآلام الظهر، ويمكنكِ ممارسة تمارين مثل البريدج والبلاك بيري على الأرض لتقوية العضلات الأساسية والظهر.

وتابع شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، لكن نبتعد عن التدريبات بأحمال قليلة.