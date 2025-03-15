شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بلا مثيل.. انتظروا دورة "المتحدة" الرمضانية لكرة القدم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق دورة كرة القدم الرمضانية لعام 2025، والتي ستشهد منافسة مثيرة وغير مسبوقة بين جميع شركات المجموعة فى الفترة من 15 إلى 24 رمضان. الدورة، التي ستحظى برعاية شركة "المتحدة للرياضة" وقناة "أون سبورت"، تعد بالكثير من الإثارة والمتعة.

ومن المقرر أن تجمع الدورة الرمضانية فرق من مختلف الشركات التابعة لـ "المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي. البطولة ستكون فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

تتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهي تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات في مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة في المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح في أجواء شهر رمضان المبارك.