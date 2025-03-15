شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد في مواجهة ألمانيا وديا للمرة الثانية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 نظيره الألماني وديا للمرة الثانية في التاسعة و النصف مساء اليوم السبت بالمركز الأوليمبى بالمعادي في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا .

ونجح منتخب شباب اليد في تحقيق الفوز بالودية الأولي أول أمس الخميس بنتيجة 32-22.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد لكلا الوديتين ، كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم

ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم و عمر ايمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد .