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منتخب شباب اليد في مواجهة ألمانيا وديا للمرة الثانية استعدادا للمونديال

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منتخب شباب اليد في مواجهة ألمانيا وديا للمرة الثانية استعدادا للمونديال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 15 مارس 2025 03:30 ص

يواجه منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 نظيره الألماني وديا للمرة الثانية  في التاسعة و النصف مساء اليوم السبت  بالمركز الأوليمبى بالمعادي في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا .

ونجح منتخب شباب اليد في تحقيق الفوز بالودية الأولي أول أمس الخميس بنتيجة 32-22.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد لكلا الوديتين ،  كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم
ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم و عمر ايمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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