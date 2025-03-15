شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد في مواجهة ألمانيا وديا للمرة الثانية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 15 مارس 2025 03:30 ص
يواجه منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 نظيره الألماني وديا للمرة الثانية في التاسعة و النصف مساء اليوم السبت بالمركز الأوليمبى بالمعادي في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا .
ونجح منتخب شباب اليد في تحقيق الفوز بالودية الأولي أول أمس الخميس بنتيجة 32-22.
وتضم قائمة منتخب شباب اليد لكلا الوديتين ، كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم
ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم و عمر ايمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد .
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