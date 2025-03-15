الامارات | أساطير العين في مواجهة نارية لبلوغ نهائي «تحدي حفيت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد طحنون بن محمد في القطارة، مساء اليوم، نهائي بطولة المؤسسات، المؤهل لنهائي كأس سوبر «تحدي حفيت الرياضي».

ويجمع اللقاء المرتقب بين فريقي العين «أ» والعين «ب»، حيث يقود الأول علي سلطان وفارس جمعة، فيما يضم الثاني كوكبة من أساطير النادي، من بينهم هلال سعيد، وحميد فاخر، ووليد سالم، وعمر غريب، وشهاب أحمد، وفوزي فايز، وخالد عبدالرحمن، وسالم عبدالله، ومحمد عبدالرحمن «عجب»، وعبدالله مال الله.

وكان فريق العين «ب» قد تأهل للنهائي بعد تغلبه على بلدية العين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل «1-1»، في حين انتصر العين «أ» على أغذية بهدف نظيف ليحجز مقعده في النهائي. وسيلتقي الفائز منهما مع بطل بطولة الأحياء السكنية يوم الإثنين المقبل على الملعب نفسه.

وعلى جانب آخر، اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي، برئاسة سالم بن حضيرم الكتبي، إضافة بطولة الشطرنج إلى قائمة المنافسات، ليصل إجمالي الرياضات المدرجة في النسخة الحالية إلى 21 رياضة مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنوّع الرياضي وإتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الشطرنج مساء غدٍ في الصالة الرياضية الملحقة باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين المحترفين والهواة.

وتهدف البطولة إلى استقطاب عشاق الشطرنج من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، مع التركيز على دعم المواهب الشابة ومنحهم الفرصة للتنافس في أجواء تنافسية حماسية، ومن المقرر أن تُقام المباريات وفق نظامي الشطرنج الكلاسيكي والشطرنج السريع، وسط تنظيم دقيق يراعي أعلى المعايير الاحترافية.

وأكّد سالم بن حضيرم الكتبي، أن إدراج الشطرنج في «تحدي حفيت» يأتي ضمن استراتيجية البطولة الرامية إلى تنويع الأنشطة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن «تحدي حفيت» لم يعد مجرد فعالية رياضية، بل أصبح كرنفالاً رياضياً متكاملاً يعزّز التفاعل بين فئات المجتمع، ويدعم تبني أنماط حياة صحية.