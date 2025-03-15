الامارات | الظفرة يصطدم بالجزيرة الحمراء في «دوري الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام في العاشرة مساء اليوم أربع مباريات قوية في الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أبرزها مواجهة الجزيرة الحمراء مع ضيفه الظفرة، بينما يستضيف الفجيرة فريق «غلف يونايتد»، ويحل فريق الإمارات ضيفاً على الذيد، ويستضيف دبا فريق «يونايتد».

ويتصدر الظفرة ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، يليه الفجيرة بـ37 نقطة ثم دبا 34، والعربي 33، ثم «يونايتد» والإمارات ولكل منهما 30 نقطة، فيما يأتي فريق حتا في المركز السابع برصيد 28 نقطة، يليه مصفوت بـ20 نقطة، ثم الذيد 19، والجزيرة الحمراء 16، والحمرية و«غلف يونايتد» ولكل منهما 15 نقطة، ومجد 11، وفي المركز الأخير يوجد «غلف إف سي» بست نقاط.

ويتطلع الظفرة إلى تحقيق انتصار مهم بهدف تعزيز صدارته، لكنه قد يصطدم بمواجهة فريق الجزيرة الحمراء الذي يجيد اللعب على ملعبه.

وفي المباراة الثانية يتطلع الفجيرة إلى استعادة نغمة الانتصارات، لكنه منافسه اليوم «غلف يونايتد» استعاد الكثير من مستواه، وحقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة.

من جانبه، يخوض دبا مباراة قوية أمام فريق «يونايتد» بطموح تحقيق فوز مهم يُبقيه ضمن الفرق المنافسة.

وفي المقابل، يطمح فريق الإمارات لتحقيق فوزه السادس على التوالي، لكنه يدرك صعوبة مواجهته مع فريق الذيد العنيد على ملعبه.