الامارات | قطر تعلن تشكيلتها لمواجهة كوريا الشمالية وقيرغيزستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قطر تشكيلة من 30 لاعباً لمواجهة كوريا الشمالية وقيرغيزستان، في وقت لاحق هذا الشهر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة: سعد الشيب وصلاح زكريا ومحمود أبوندى ومشعل برشم، وأحمد سهيل وأحمد الجانحي وأحمد الراوي وأحمد علاء وأحمد فتحي، وأكرم عفيف وإدميلسون جونيور والمعز علي والهاشمي الحسن، وبوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وجاسم جابر وحازم أحمد، وطارق سلمان وعاصم مادبو وعبدالعزيز حاتم وعبدالكريم حسن، وعبدالله الأحرق وعبدالله يوسف ولوكاس منديز ومحمد سراج، ومحمد مونتاري ومراد ناجي ومصطفى طارق، وهمام الأمين ويوسف عبدالرزاق.

وتحتل قطر المركز الرابع في المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد سبع نقاط، بينما تتصدر إيران المجموعة برصيد 16 نقطة، وتأتي أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، والإمارات في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.