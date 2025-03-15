الامارات | بطولة الفجيرة للملاكمة تنطلق 21 مارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الإمارات للملاكمة ثالثة بطولاته المحلية خلال شهر رمضان المبارك، بإقامة بطولة الفجيرة ضمن دورة سمو الشيخ محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية، والمقررة يومي 21 و22 مارس الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

ويخصص الاتحاد هذه البطولة لفئتي الناشئين والواعدين، بهدف اكتشاف المواهب.

وكان الاتحاد قد نظم بطولتين سابقتين خلال شهر رمضان، الأولى تم تنظيمها ضمن مهرجان زايد الرياضي في أبوظبي، والثانية جرت ضمن مهرجان العين الرياضي.

وقال المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة محمد الشبلي، إن اليوم الأول من البطولة سيخصص لفئة الناشئين من عمر 14 إلى 15 عاماً، ويتضمن المنافسات في تسعة أوزان مختلفة، بينما سيخصص اليوم الثاني لفئة الواعدين من عمر 12 إلى 13 عاماً، ويتضمن المنافسات في ثلاثة أوزان.