الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
إيفرتون - وست هام يونايتد 19:00
مانشستر سيتي - برايتون 19:00
ساوثهامتون - وولفرهامبتون 19:00
إبسويتش تاون - نوتينغهام 19:00
بورنموث - برينتفورد 21:30
بلد الوليد - سيلتا فيغو 17:00
ريال مايوركا - إسبانيول 19:15
فياريال - ريال مدريد 21:30
أودينيزي - هيلاس فيرونا 18:00
ميلان - كومو 21:00
تورينو - إمبولي 23:45
الدوري السعودي
التعاون - الهلال 23:00
الأخدود - الأهلي 23:0
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