اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

إيفرتون - وست هام يونايتد 19:00

مانشستر سيتي - برايتون 19:00

ساوثهامتون - وولفرهامبتون 19:00

إبسويتش تاون - نوتينغهام 19:00

بورنموث - برينتفورد 21:30

بلد الوليد - سيلتا فيغو 17:00

ريال مايوركا - إسبانيول 19:15

فياريال - 21:30

أودينيزي - هيلاس فيرونا 18:00

ميلان - كومو 21:00

تورينو - إمبولي 23:45

الدوري السعودي

التعاون - الهلال 23:00

الأخدود - الأهلي 23:0

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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