الامارات | المصنفون الأوائل يحجزون مقاعدهم في نصف نهائي «إنديان ويلز للتنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالمياً وحامل لقب النسخة الماضية من بطولة إنديان ويلز للماسترز فئة 1000 نقطة، تألقه في البطولة ذاتها والمقامة حالياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث بلغ نصف النهائي عقب تغلبه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو. كما تأهل للدور نصف النهائي أيضاً الروسي دانييل ميدفيديف المصنف السادس عالمياً، بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيلس.

وفي منافسات السيدات، حجزت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية آرينا سابالينكا مقعدها في الدور نصف النهائي، بعد فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا، لتواجه الأميركية ماديسون كيز المصنفة الخامسة عالمياً، والمتأهلة من فوزها على السويسرية بيلندا بنشيتش.

وتأهلت لنصف النهائي أيضاً، الروسية ميرا أندريفا المصنفة الـ11 عالمياً، بعد فوزها على الأوكرانية إلينا سفيتولينا، لتواجه البولندية إيغا شيفونتيك المصنفة الثانية عالمياً، والمتأهلة من فوزها على الصينية شينغ كينوين.