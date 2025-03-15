الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعاء

استغرب لاعب دولي لم يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني من قرار استبعاده، إذ يعتقد أنه ظهر بمستوى فني جيد في الفترة الأخيرة، وخاض أغلب مباريات الدوري، وحظي بإشادة الإعلاميين والمراقبين.

معالج

قرّر مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى الاستعانة بمعالج نفسي، لمساعدته في الحفاظ على الثبات الانفعالي، والحالة المعنوية المرتفعة التي يمر بها لاعبو الفريق عقب سلسلة من النتائج المميزة.

هاتف

أقفل إداري هاتفه لنحو أسبوع بعد تعرض فريقه لخسارة غير متوقعة في الدوري، وذلك خشية تعرضه لانتقادات لاذعة من قبل أنصار ومحبي الفريق، الذين يحرصون على التواصل معه بعد انتهاء كل مباراة.

حارس

أكّد إداري في نادٍ يلعب في دوري المحترفين، أن مجلس الإدارة قرّر بشكل نهائي رفض جميع العروض المقدمة للاستغناء عن خدمات حارس المرمى، مؤكداً أنه من غير الممكن تعويض اللاعب بأي ثمن.

مهاجم

يعتقد اللاعب المهاجم في دوري المحترفين، أن فرصته في الانضمام إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة باتت صعبة للغابة، بسبب أسلوب المدرب الأجنبي الذي يركّز على اللعب الدفاعي ولا يهتم بالجانب الهجومي.

عرض

تلقّى مدرب مواطن في إحدى الرياضات الجماعية عرضاً احترافياً من إحدى الدول العربية، مبيناً أنه يفكر بجدية في قبول العرض، لكنه بحاجة للحصول على تفرغ من وظيفته حتى يتمكّن من الموافقة على العرض.

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