شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2008 يواجه ليبريا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، ودية اليوم السبت أمام منتخب ليبيريا في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بداية من نهاية الشهر الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

وتتواجد بعثة منتخبي ليبريا وتنزانيا في مركز المنتخبات الوطنية، حتى موعد اللقاءين الوديين ، حيث يواجه منتخب مصر مع ليبريا اليوم ، ثم تنزانيا يوم 18.

ويفتتح منتخب مصر للناشئين مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.