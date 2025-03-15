شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى يعود لقائمة الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يعود عماد حمدى قائد فريق الإسماعيلى، إلى قائمة الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، في الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط في الدورى المصرى "دورى nile".

وغاب عماد حمدى عن الإسماعيلى أمام طلائع الجيش بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام زد في آخر جولات الدور الأول، ليتم إيقافه أمام الطلائع، وسيكون جاهزا لمواجهة الاتحاد القادمة.

ومن المقرر أن يعيد تامر مصطفى قائد الدراويش لتشكيل الفريق في المباراة القادمة خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق التي لا غنى عنها في ظل النقص العددى الذى يعانى منه الإسماعيلى.

وحقق الإسماعيلى فوزا صعباً على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.

وخطف خالد النبريص هدف الفوز للإسماعيلى فى الدقيقة 86 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وتعرض محمد نصر لاعب الدراويش للطرد فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يعود الإسماعيلى لطريق الانتصارات بعد غياب 8 مباريات، فى الظهور الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للدراويش.

ويحتل الإسماعيلى بعد الفوز على طلائع الجيش المركز السادس فى مجموعة مرحلة الهبوط بالدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى برصيد 21 نقطة.