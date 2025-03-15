شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: لا نشعر بوصول السعيد لـ40 عاما والجيل الحالى يتقن مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، إنهم لا يشعرون بوصول عبد الله السعيد لاعب الفريق لسن الأربعين عاماً، مؤكداً أنه من أكثر اللاعبين ركضاً في الملعب.

وطالب سالم، خلال تصريحات عبر قناة الزمالك على يوتيوب، بعدم التقليل من لاعبى الفريق حتى لا يؤثر ذلك على معنوياتهم، مؤكداً أن الانتقاد لا بد أن يكون فنياً.

وأشار المتحدث الرسمي للزمالك إلى أن الجيل الحالي للقلعة البيضاء يتقن مواجهة الأهلى، مضيفاً: "حتى عندما نتأخر في النتيجة لا يحدث انهيار والعكس هو الذي يحدث، واللاعبون يشعرون بالثقة".

وأوضح سالم أن مسئولي الزمالك تأكدوا أن مصلحة النادي كانت في رحيل جروس والتعاقد مع بيسيرو قبل مباراة القمة، متابعاً: "رفضنا أن نعتمد على الخطة المصرية التقليدية بترك المدرب حتى لقاء الأهلي ولو خسر سيكون هو الضحية وبعد ذلك يرحل".