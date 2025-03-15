شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يطلب خوض زد وديتين لتجهيز لاعبيه قبل مباريات كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

طلب حمادة صدقي المدير الفني لفريق زد من الجهاز الإداري الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الحالية لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه القادمتين أمام اثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

ويرغب حمادة صدقي في تجهيز اللاعبين قبل خوض مباريات كأس عاصمة مصر والتي يستهلكها بمواجهة المصري يوم 19 مارس الجاري.

ويرغب حمادة صدقي في استغلال فترة التوقف في التعرف على إمكانيات كل اللاعبين في صفوف زد وتوصيل فلسفته واسلوب لعبه للاعبين ، من أجل تحقيق نتائج قوية وعودة الفريق إلى وضعه الطبيعي في المنافسة على المراكز الأولى بكل البطولات التي يشارك فيها.

كان حمادة صدقي قد تولى تدريب زد منذ أسبوع وقاد الفريق إلى تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة على غزل المحلة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.