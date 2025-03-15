شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد أحمد فتوح عن مباراة الزمالك أمام سموحة ومعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو أحمد فتوح من قائمة الفريق أمام سموحة فى المباراة المقرر لها في التاسعة ونصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتعرض فتوح للإصابة في الركبة، والتي ستبعده من الانضمام لمعسكر منتخب مصر فى مارس، من أجل مباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.