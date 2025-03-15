شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 3 - 1 فى انطلاق بلاى أوف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1 فى أولى مواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025، التى تقام على مدار يومى الجمعة والسبت على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

وتقام المواجهات فى تمام العاشرة والنصف مساء خلال اليومين، كما تم تحديد 17 مارس الحالى لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة على المركزين الثالث والرابع.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.