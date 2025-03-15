شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتظرة بين لجنة التخطيط وبدر حامد لتطوير قطاع ناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، جلسة مع بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، من أجل مناقشة ملف تطوير القطاعات، والعمل على تحقيق اكبر استفادة منها.

وترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك، الاجتماع مع بدر حامد لمناقشة احتياجات قطاعات الناشئين، ودراسة كيفية تطوير القطاع على أعلى مستوى، حتى يصبح أكثر افادة للنادى.

وترى لجنة التخطيط بنادى الزمالك أن بدر حامد حقق نجاحات كبيرة فى قطاع ناشئين نادى الزمالك، وشهدت الفترة الماضية تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول، وهو ما ترغب فى تطويره وزيادة انتاج القطاع فى المرحلة المقبلة.

وكان مجلس الإدارة وافق على التصور الكامل الذى اعده أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي خاصة على مستوى الفئات السنية بما يتماشى مع النظم المعمول بها في الأندية الكبرى حول العالم .

وطالب ميدو بأن يكون هناك تركيز شديد على قطاع الناشئين لأنه يمثل ثروة حقيقية بالزمالك، وتاريخياً استفاد النادي كثيراً من اللاعبين الذين يتم تصعيدهم إلى الفريق الأول كل موسم نتيجة حصولهم على التأسيس المناسب منذ الصغر بالنادي.

كما تم الاتفاق علي الاهتمام بتوفير أفضل سبل التعليم وكسب الخبرات للمدربين العاملين في قطاع الناشئين بنادي الزمالك عبر ثقل خبراتهم بالدورات التدريبية مرتفعة المستوى، مع توفير الملاعب المناسبة والأمور اللوجستية التي تحتاج إليها فرق النادي المختلفة .