شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح: الإسماعيلى يحتاج بناء من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلى، على فوز الدراويش ضد طلائع الجيش ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات تليفزيونية: "أشكر ولاد نادي الإسماعيلي على دعمهم للدراويش في تلك الفترة الصعبة، ولاد الإسماعيلي رفعوا الضغط على الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة تامر مصطفى".

وأضاف: "تامر مصطفى قدم مباراة كبيرة أمام الطلائع والجهاز بالكامل "مبشر بالخير"، الإسماعيلي يحتاج بناء من جديد من أول قطاع الناشئين لأنه الممول الأول للكرة المصرية".

وأكمل:" في آخر 15 عامًا بالكرة المصرية دائمًا النجوم من ابناء نادي الإسماعيلي، غلق القيد كان السبب في عدم التعاقد مع صفقات ترضي جماهير الإسماعيلي".

وأردف: "جماهير الإسماعيلي قدمت درسًا في الوفاء أمام الطلائع، جماهير الإسماعيلي لم تعتاد على المنافسة من أجل البقاء في الدوري و"كان الله في عونهم".

واختتم حديثه قائلًا:" أوجه رسالة للاعبي الإسماعيلي "أنظروا للجماهير كيف تغنت بأساميكم بعد الفوز على الطلائع، متفائل جدا بالجهاز الفني الجديد للإسماعيلي وعلى رأسهم تامر مصطفى".