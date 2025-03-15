شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات اليوم فى كأس مصر.. أحمد الغندور للزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم السبت في الدور ربع النهائي لكأس مصر، ويأتي على رأسها أحمد الغندور لمباراة الزمالك وسموحة.

وجاءت حكام المباريات كالتالي:



الزمالك

بيراميدز ضد إنبى



بيراميدز

سيراميكا ضد الجونة



سيراميكا



غزل المحلة

واستقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الدفع بمحمد صبحى في حراسة مرمى الأبيض في مباراة سموحة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غداً السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويؤمن بيسيرو بمستوى محمد صبحى خاصة بعد إثبات الحارس تألقه وجدارته بحماية عرين الفريق الأبيض عندما حصل على الفرصة في مباراة مودرن سبورت بالكأس،والذى لعب فيها دوراً مهماً في حسم تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.