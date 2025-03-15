شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يكتسح البنك الأهلى برباعية فى دورى الكرة النسائية.. وزد يهزم المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق الكرة النسائية بنادى مسار نظيره البنك الأهلى برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

وواصل فريق مسار طريقه نحو اللقب بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن الأهلى الذى تعادل مع دجلة بهدف لمثله، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة 35 في المركز السادس في ترتيب دورى الكرة النسائية.

وفى مباراة أخرى، حقق فريق زد الفوز على المعادى واليخت بثلاثة أهداف نظيفة، ليرفع زد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، في المقابل توقف رصيد المعادى واليخت عند 17 نقطة في المركز العاشر والأخيرة في مرحلة حسم اللقب.

وتعادل فريق بيراميدز مع المقاولون العرب بدون أهداف ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.