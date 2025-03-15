شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب عودة ناصر منسي لمران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو عودة ناصر منسي لمران الفريق الأبيض بعد غيابه خلال اليومين الماضيين، بسبب الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة في المباريات.

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معاناة ناصر منسي من وعكة صحية وهو ما تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب تحت المتابعه الطبية المستمرة للتأكد من تحسن حالته الصحيه قبل المشاركه في التدريبات الجماعية مشيراً إلى أن اللاعب يخضع حالياً لبروتوكول علاجي تحفظي، للتعافي والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور ربع النهائي بطولة كأس مصر.