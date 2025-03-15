شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الأهلي رجال يفوز على المصرية للاتصالات 90-71 فى دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره المصرية للاتصالات، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري سوبر السلة.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت أداءً مميزًا من جانب الفريق، لتنتهى بفوز الأهلي بنتيجة 90-71، حيث قدم عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان "رجال سلة الأهلي" قد حقق الفوز في المباراة السابقة على هليوبوليس بنتيجة 90-75 ضمن منافسات البطولة.