شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستغل مباريات كأس العاصمة لتجهيز معلول وطاهر والان مع تفاصيل الخبر

يستغل الجهاز الفني لفريق الأهلي المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر من أجل تجهيز الثنائي علي معلول وطاهر محمد طاهر العائدين من الاصابة، بسبب غيابهما لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات.

وعانى الثنائي معلول وطاهر من الأصابة بشد في العضلة الخلفية بعد عودة الاول من الإصابة بقطع في وتر اكيلس والثاني من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية أعلى الركبة.

على جانب آخر ، فتح مسئولو النادي الأهلي باب الإتصالات مع نظراؤهم في الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل معرفة بعض الأمور المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الصيف المقبل بأمريكا.

ويتواصل مسئولو الأهلي حالياً مع نظراؤهم في فيفا للإتفاق على بعض الأمور الخاصة بلائحة البطولة وكذلك قائمة كل فريق وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه البطولة.

واستفسر مسئولو الأهلي من فيفا عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن حصول النادي على مليوني دولار من الإتحاد الدولي لكرة القدم بدعوى الجماهيرية والشعبية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، ونفى مسئولو الفيفا للأهلي هذه الأنباء وأكدوا على عدم صحتها تماماً.

وقال مصدر في الأهلي أن فيفا أكد للنادي أن ما تردد بشأن حصول الأهلي على مليوني دولار تحت بند "الشعبية والجماهيرية" غير صحيح ولم يُدرج ضمن لائحة مكافآت البطولة العالمية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 نادياً حول العالم ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة ، أندية بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي وأنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الإرجنتينية ليونيل ميسي.

فيما تلقى الأهلي خطاباً رسمياً من يُفيد بأن مكافآة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافآة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار ، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخراً أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.