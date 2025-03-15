شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على مودرن سبورت 3 /2 في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك فوزا صعبا على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع نادى الزمالك رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما توقف نادى مودرن سبورت عند النقطة 35 في المركز الخامس.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : نورا عبد المجيد.

خط الدفاع : ماهيتاب حسني - سمر محمد - علياء عطا الله - نورهان عمرو.

خط الوسط : سينثيا أونديكشي أكو - فدوي عصام الدين - شيماء علي.

خط الهجوم : أبيجيل ساكيوا - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - كنزي مجدي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، أمنية عاطف، ملك زيدان، نسرينا منصور، جميلة ياسر، أيه إبراهيم، مها سامي، حنين هشام، رقية مصطفى".

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالى..

حراسة المرمى: أسماء محمد.

الدفاع: ياسمين سمير، هند إسماعيل، رحمة محمد، نورا محمد.

الوسط: تهانى أشرف، أمو، فاطمة رجب، هيام عبد الحفيظ.

الهجوم: صامويل، غرام أسامة.

البدلاء: أحلام مصطفى، سماح مجدى، دنيا خالد، رحمة سعد، كنزى إبراهيم، بردجيت، نورهان عصام.