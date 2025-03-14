شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم دجلة في انطلاق بلاي أوف تحديد برونزية دوري سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج علي نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-0 في اطار أول مواجهات بلاي أوف تحديد برونزية دوري السيدات للموسم المحلي 2024-2025 .

فيما يخوض فريقا سيدات الكرة الطائرة بالأهلى والزمالك بعد قليل أول مواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 التي تقام علي مدار يومين اليوم و غدا السبت علي صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

تقام المواجهات فى تمام العاشرة و النصف مساءا خلال اليومين، كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع .



وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.