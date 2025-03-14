شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سبورتنج 26-24 ويتوج بسوبر رجال اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب سوبر الرجال بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 26-24 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور، مع اقتصار الحضور علي كشوف محددة من كلا الناديين.



الأهلى وسبورتنج سوبر اليد



جانب من مباراة نهائى سوبر اليد رجال



سوبر اليد المصرى رجال الأهلى وسبورتنج

أقيم اللقاء فى تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة بناءا علي طلب مسئولو الصالة .

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج بلقب السوبر حيث أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.



السوبر المصرى لكرة اليد رجال



جانب من اللقاء

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدورى برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلى خامسا برصيد 13 نقطة.



سوبر رجال اليد الأهلى وسبورتنج



فريق الأهلى



مباراة سوبر رجال اليد بين الأهلي و سبورتنج



مباراة نهائى سوبر اليد الأهلى وسبورتنج



نهائى السوبر الأهلى وسبورتنج