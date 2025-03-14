شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي يبدأ مهمته مع الاتحاد السكندري غداً والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ مجدي عبد العاطي المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، مهمته في قيادة زعيم الثغر بدءا من غداً السبت ، حيث سيقود اول تدريب مع الفريق عقب توليه المهنة بشمل رسمي.

كان الاتحاد السكندري قد قبل استقالة طلعت يوسف وتوصل إلى اتفاق مع مجدي عبد العاطي لتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر من أجل تصحيح مسار الفريق وتحسين نتائجه في الدوري.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة حرس الحدود يوم 23 مارس الجاري في كأس عاصمة مصر.

وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مجدى عبد العاطى لمدة موسم ونصف، عقب الاجتماع الذي عُقد معه وانتهى منذ قليل، ومن المقرر أن يقود الجهاز الجديد تدريبات الفريق غدا السبت استعداداً للمباراة القادمة أمام نادى حرس الحدود في إطار مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس 2025 باستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى الجديد على النحو التالي: مجدى عبد العاطى المدير الفني، محمد ثابت (صاروخ) المدرب، أحمد حيدر مخطط أحمال، عبد الله رجب مدرب، عصام محمود - مدرب حراس المرمى.