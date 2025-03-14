شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمنتخبي الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران منتخب مصر للشباب والناشئين الذي انطلق منذ قليل بمركز المنتخبات الوطنية انضمام لاعبي الاهلي الدوليين .

ويستعد منتخب الشباب بقيادة اسامة نبيه لخوض دورة ودية بقطر استعدادا لنهائيات امم أفريقيا ، بينما يستعد منتخب الناشئين بقيادة احمد الكاس للمشاركة في نهائيات امم افريقا بالمغرب أواخر الشهر الجاري .

يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه مباراة ودية غدا السبت أمام فريق زد قبل السفر إلى قطر الأحد المقبل لخوض الدورة الودية الدولية.

ويتوجه المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه إلى قطر، الأحد المقبل، للمشاركة فى بطولة ودية تضم منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجاري وذلك في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.