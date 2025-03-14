شكرا لقرائتكم خبر عن لوبوف يعلن تشكيل الأهلى أمام وادى دجلة في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة، التي تقام اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وسارة كرد ونادين محمد ونور إدريس وجنى محمود وأشرقت عادل وحبيبة عمر وأمل ناصر وسيرين الغطاس.