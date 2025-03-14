شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد اليد تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت _ ندى مجاهدالجمعة، 14 مارس 2025 09:06 م
استقر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي خلال جلسته التي عقدت اليوم بمقر الاتحاد علي عدد من القرارات .
* أعتمد المجلس تشكيل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال
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* أعتماد سفر منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٨ الي تونس للمشاركة في بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها خلال الفترة من ٦ الي ١٣ أبريل ٢٠٢٥
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* أعتماد تشكيل بعض فروع الاتحاد " المناطق " طبقا لتوصية لجنة شئون المناطق
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* أعتماد تشكيل لجنة الاتصال الحكومي والتطوير برئاسة تامر العناني
* أستحداث قطاع الرقابة الحكومة واعتماد التشكيل المقترح لإدارة القطاع
* أعتماد تشكيل اللجنة الفنية للاتحاد وتكليف أشرف خلاف مقررا للجنة
* عرض خطاب الاتحاد العربي لكرة اليد المتضمن أقامة بطولة كاس العرب للرجال بالكويت ،المقرر اقامتها خلال الفترة من ٥ الي ١١ مايو ٢٠٢٥ ، وجاري التنسيق للمشاركة بمنتخب مصر الثاني.
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