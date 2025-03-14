شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد اليد تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي خلال جلسته التي عقدت اليوم بمقر الاتحاد علي عدد من القرارات .

* أعتمد المجلس تشكيل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال

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* ⁠أعتماد سفر منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٨ الي تونس للمشاركة في بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها خلال الفترة من ٦ الي ١٣ أبريل ٢٠٢٥

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* ⁠أعتماد تشكيل بعض فروع الاتحاد " المناطق " طبقا لتوصية لجنة شئون المناطق

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* ⁠أعتماد تشكيل لجنة الاتصال الحكومي والتطوير برئاسة تامر العناني

* ⁠أستحداث قطاع الرقابة الحكومة واعتماد التشكيل المقترح لإدارة القطاع

* ⁠أعتماد تشكيل اللجنة الفنية للاتحاد وتكليف أشرف خلاف مقررا للجنة

* ⁠عرض خطاب الاتحاد العربي لكرة اليد المتضمن أقامة بطولة كاس العرب للرجال بالكويت ،المقرر اقامتها خلال الفترة من ٥ الي ١١ مايو ٢٠٢٥ ، وجاري التنسيق للمشاركة بمنتخب مصر الثاني.