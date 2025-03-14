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7 قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد اليد تعرف عليها

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7 قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد اليد تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت _ ندى مجاهد

الجمعة، 14 مارس 2025 09:06 م

استقر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة  خالد فتحي خلال جلسته التي عقدت اليوم بمقر الاتحاد  علي عدد من القرارات .

* أعتمد المجلس تشكيل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال
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* ⁠أعتماد سفر منتخب الناشئين  مواليد ٢٠٠٨ الي تونس للمشاركة في بطولة البحر المتوسط  المقرر إقامتها خلال الفترة من ٦ الي ١٣ أبريل ٢٠٢٥
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* ⁠أعتماد تشكيل بعض فروع الاتحاد " المناطق " طبقا لتوصية  لجنة شئون المناطق
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* ⁠أعتماد تشكيل لجنة الاتصال الحكومي والتطوير برئاسة تامر العناني

* ⁠أستحداث قطاع الرقابة الحكومة واعتماد التشكيل المقترح لإدارة القطاع

* ⁠أعتماد تشكيل اللجنة الفنية للاتحاد وتكليف أشرف خلاف مقررا للجنة

* ⁠عرض خطاب الاتحاد العربي لكرة اليد  المتضمن أقامة بطولة كاس العرب للرجال بالكويت ،المقرر اقامتها خلال الفترة من ٥ الي ١١ مايو ٢٠٢٥  ، وجاري التنسيق للمشاركة بمنتخب مصر الثاني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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