شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود يعلن خضوعه إلى عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، خضوعه الى عملية جراحيه خلال الساعات القليلة المقبلة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب محمد يوسف عبر صفحته قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أسالكم الدعاء لي بالشفاء العاجل لأنني سأقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة قمت بتأجيلها منذ فتره و ذلك للاطمئنان علي المركز المتقدم للفريق في مسابقة الدوري العام".

وتابع مدرب حرس الحدود: "اشكر كل من تواصل معي سواء بالاتصال او الرسائل او الزياره و اعتذر لكل من لم استطع الرد عليه".



محمد يوسف

وكان محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، أعاد بريقه من جديد بعدما قدم مستويات مميزة في ظل إمكانيات ضعيفة ونجح في عمل توليفة قوية من اللاعبين، استطاع بها أن ينافس الأندية الكبرى بل ووضع الفريق في مقدمة الجدول بعدما حول البداية الضعيفة إلى صحوة انتشلت الفريق من مؤخرة الجدول إلى المركز السادس بعدما نجح في تحقيق 5 انتصارات في 6 مباريات متتالية.

وأنهى محمد يوسف وحرس الحدود الدور الأول في المجموعة الأولى التي تنافس على اللقب في أول سنة يعود فيها الفريق بالدورى، واحتل الفريق المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 17 مباراة، فاز خلالها 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.