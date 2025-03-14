شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تطلب تقريرا شاملا عن يحيى عطية الله لتحديد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

طلبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بالتنسيق مع رئيس النادي والمدير الرياضي تقريراً عن حالة المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق يتضمن كل ما يتعلق باللاعب سواء من حيث أرقامه مع الفريق وأدؤاه خلال المباريات التي شارك فيها مؤخراً بجانب حالته الصحية التي بعد إصابته الأخيرة في الوجه.

ويرغب الأهلي في الوقوف على حالة اللاعب من جميع الإتجاهات سواء الفنية أو البدنية أو الصحية لتحديد مستقبله مع القلعة الحمراء مع أقتراب الموسم الجاري من نهايتها الذي سينتهي معه أستعارة اللاعب.

ويأتي طلب مسئولو الأهلي تزامناً مع رغبة يحيى عطية الله في معرفة مصيره مع النادي حيث طلب اللاعب هو الأخر عقد جلسة خاصة مع مسئولو النادي خلال الأيام المقبلة من أجل حسم موقفه مع الفريق سواء بتفعيل عقد إستعارته من نادي سوتشي أو بعدم تفعيل العقد ليكون بإمكان اللاعب تحديد مستقبله في ظل تلقيه عدة عروض من أوربا وأندية عربية أبرزها ، الوداد المغربي.

وابدى الوداد المغربي رغبته في ضم اللاعب خلال بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل ويلعب فيها الوداد رفقة الأهلي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي كمُمثلين للقارة الأفريقية في هذه البطولة العالمية التي تُقام للمرة الإولى بمشاركة 32 نادياً.

وينوي يحيى عطية الله مناقشة مستقبله مع إدارة الأهلي في أسرع وقت خاصة بعد ظهور تقارير إعلامية مُتناثرة خلال الأيام الماضية تُفيد بأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لا يرغب في شراء اللاعب المغربي نهائياً وأوصى بذلك للإدارة الحمراء بدعوى ضعف قدراته الفنية بجانب الإصابة القوية التي تعرض لها في الوجه منذ عدة أسابيع، لذا من المقرر أن تشهد جلسة عطية الله مع إدارة الأهلي المُرتبقة حسم هذا الملف والبت في مصير اللاعب الذي إنتقل للأهلي الصيف الماضي من سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه، وأنهى مؤخراً برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وينتظر الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات تدريجياً مُرتدياً "قناع" للوجه.