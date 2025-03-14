شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب: عبداللطيف منيع عمل في ورشة خراطة ولا يستخدم عضلاته في الشارع والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطل اليوم في خارج الملعب هو عبداللطيف منيع بطل العالم في المصارعة والحاصل علي الكثير من الميداليات الدولية والإفريقية



بدأ عبداللطيف منيع مسيرته الرياضية مع المصارعة في دكرنس وانتقل منها الي العديد من الأندية حتي انضم للمنتخب وتدرب في البطولات وشارك في أولمبياد باريس ووصل الي مبارة البرونزية إلا أنه خسر اللقاء

عبداللطيف منيع قبل بطولات المصارعة كان يعمل في ورشة خراطة مع والده ويفخر دائما للكشف عن ذلك حتي أنه في فترة الكورونا وقت توقف النشاط الرياضي عاد إلى الورشة للعمل مع والده ونشر عبر صفحته للفيس بوك صورا له بعد الانتهاء من العمل في الورشة ،وكتب عليها :"انا في غاية السعادة اليوم بعد عمل في الورشة طول اليوم الحمدلله والشكر لله علي نعمة الله

وكشف عبد اللطيف منيع من قبل أنه في أوقات الفراغ يقوم في مساعدة والده في العمل في الورشة

وفي ٢٠٢٠اعلن عبداللطيف منيع زواجه من خارج الوسط الرياضي ونفي طلقيه اي عروض للتجنيس