شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري.. بيراميدز في الصدارة.. والزمالك ينافس الأهلي على الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولة الأولي من المرحلة النهائية في بطولة الدوري الممتاز فقدان بيراميدز لنقطتين ثمينتين في صراع قمة الدوري بعد التعادل مع المصري صاحب المركز الرابع.

ترتيب المربع الذهبي لم يتغير رغم تباين النتائج في الجولة الأولي سواء في مجموعة المنافسة علي اللقب أو مجموعة الهروب من خطر الهبوط لدوري المحترفين.

ويعتبر الزمالك أكثر المستفيدين بعد حسمه للقمة بنتيجة 3-0 لعدم حضور الأهلي للملعب اعتراضا علي عدم وجود تحكيم أجنبي ومن المنتظر أن تعتمد لجنة المسابقات النتيجة رسميا غدا بينما تقدم الإسماعيلي بحصد ثلاث نقاط غالية ستكون لها تاثير كبير في التقدم نحو منطقة الأمان.

وجاء ترتيب الدوري كالتالي:



ترتيب الدوري

كان افتتاح الجولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي لم يحضر فيها النادي الأهلي، ما جعل الحكم محمود بسيوني يطلق صافرته وإعلان نهاية اللقاء بتواجد الزمالك فقط وستعتمد لجنة المسابقات فوز الزمالك في القمة 3-0.



وجاءت نتائج الجولة الأولي كالتالي:

الزمالك – الأهلي 3-0 وتنتظر الاعتماد الرسمي من لجنة المسابقات

بتروجت – حرس الحدود 2-1

بيراميدز – المصري 0-0

فاركو – البنك الأهلي 2-1

المحلة – زد 0-3

طلائع الجيش – الإسماعيلي 0- 1

الجونة – الاتحاد 2-0

مودرن سبورت – سموحة 2-0

ولم يشارك فريق سيراميكا في الجولة الأولي لمجموعة المنافسة علي القمة بينما لم يشارك فريق إنبي في مجموعة المنافسة علي الهروب من خطر الهبوط لدوري المحترفين.